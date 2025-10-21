Zorro Maison de la Culture Pertuis

Zorro

Mardi 21 octobre 2025 de 14h30 à 15h15. Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis Vaucluse

Début : Mardi 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 15:15:00

2025-10-21

Un hymne à notre part irréductible de courage !

Qui ne connait pas Zorro ?

Ce vengeur masqué, rusé comme un renard, qui défend les faibles, humilie les puissants ? Mais ce Zorro a-t-il vraiment existé ?

Et si oui, quelle a été son enfance ? Comment et pourquoi est-il devenu Zorro

Ce conte au ton léger, au rythme endiablé va vous transporter dans la Californie de la fin du XVIIème siècle, par le seul pouvoir des mots. Et vous suivrez au plus près les aventures de nos deux amis Diego et Bernardo qui transforement la peur en courage.

A partir de 8 ans. .

Maison de la Culture 167 rue Résini Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

A hymn to our irreducible share of courage!

German :

Eine Hymne auf unseren unwiderstehlichen Teil des Mutes!

Italiano :

Un inno al nostro irriducibile coraggio!

Espanol :

¡Un himno a nuestro valor irreductible!

