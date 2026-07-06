Informations pratiques

Bostens

Zou !

Salle des Fêtes Bostens Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:45:00

fin : 2026-08-24 19:30:00

Date(s) :

2026-08-24

À deux et à mains nues, ils composent en direct, partout et tout le temps.

S’inspirant des bruits environnants, ces curieux musiciens ont pour seul instrument leur corps et le public, qu’ils réunissent peu à peu en un grand orchestre improvisé pour quelques poignées d’orteils, des dizaines de cordes vocales, une flopée de bouches et quelques paires d’oreilles. Une expérience forte et fédératrice. .

Salle des Fêtes Bostens 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10

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English : Zou !

L’événement Zou ! Bostens a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Mont-de-Marsan