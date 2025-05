Zóu Maï Visite guidée costumée de la vieille ville – Gardanne, 17 mai 2025 10:00, Gardanne.

Bouches-du-Rhône

Zóu Maï Visite guidée costumée de la vieille ville Samedi 17 mai 2025 de 10h à 18h.

Visite guidée costumée de la vieille ville départ 11h devant la Mairie. Centre ancien et cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

L’Office de tourisme vous donne rendez-vous le samedi 17 mai pour la 4ème édition de l’événement Zóu Maï, dédié à la culture et aux traditions Provençales ! (se prononce zou maï, expression provençale pour dire allez, encore !)

Tout au long de la journée le public sera plongé dans les traditions d’un village provençal d’antan.



A cette occasion, le centre ancien comme le centre-ville de Gardanne seront investis et mis en valeur, pour un véritable retour dans le passé.



✔️ Une visite guidée costumée de la vieille ville est organisée

Le départ se fera à 11h devant la mairie.

Attention les places sont limitées, inscription gratuite et obligatoire à l’avance auprès de l’Office de Tourisme (jusqu’au 16 mai) au 04 42 51 02 73

Cette visite est proposée par @Secrets d’ici



► Per manja un mousseù* (*Pour manger un morceau) ◄



✔️ NOUVEAUTÉ LE GRAND BANQUET ✔️

Organisé par le Comité des fêtes de Gardanne

À partir de 12h

> Repas adulte 18€ Gaspacho/daube provençale/polenta/tarte aux pommes chantilly.

> Repas enfant 10€ Poulets/pâtes sauce façon fidawa/tarte aux pommes chantilly.



Réservation auprès de l’office de tourisme (jusqu’au 16 mai) ou sur le site www.tourisme-gardanne.fr (rubrique billetterie); Réservation sur place possible mais attention repas limités



➡️ Foodtrucks sucrés sur place

➡️ Les bars et restaurants de Gardanne vous attendent également sur leur terrasse.





✔️ PROGRAMME DE LA JOURNÉE



☼ CENTRE ANCIEN ☼



➡️ Animations à Chapelle Saint-Valentin

Découvrez le travail des brodeuses et enfileuses de perles

Présentation de vêtements anciens.

Jeux anciens pour petits et grands.

Atelier de fabrication de pantins tomba dre… libre et gratuit

Musée Gardanne Autrefois et Les croix du moulin



➡️ Orgue de Barbarie

Animation de 10h à 12h et 15h à 18h Sur la place Ferrer



➡️ Animations par l’association Parlaren Gardano

Animations autour des aromates de Provence et des jeux traditionnels. Toute la journée rue Courbet



➡️ Spectacle de Marionnettes Les Guignols

Spectacle de véritables Guignol Lyonnais

À 10h30 et 15h sur le parvis de la chapelle

Spectacle de 40 min

Marcel Magic show



➡️ Grands jeux en bois

Avec la ludothèque la Marelle, toute la journée, sur la place Barra



➡️ Spectacle pour les petits et grands, Conteur d’histoire

A 11h30 et 14h sur la place Barra

Spectacle de 40 min



➡️ Balades à dos d’ânes pour les enfants

Toute la journée sur la place ferrer

Association les ânes du Pilon du Roi



☼ COURS DE LA RÉPUBLIQUE ☼ (devant la Mairie)



➡️ Stands des vieux métiers

Marechal ferrant, vannier, cardeuse de laine, tourneur sur bois, rémouleur… venez les découvrir sur le cours de la République et la place Ferrer.

Avec les associations Li Camin de Provenço, Tourneurs et Art du Bois en Provence



➡️ Marché provençal composé de produits du terroir et artisanat



➡️ Saynètes théâtrales Gardanne à la belle époque d’environ 10 min (sur la scène)

11H LE MARIAGE

11H45 L’INAUGURATION DE LA FONTAINE DE GUEYDAN suivie de l’inauguration officielle de l’événement

14H CEZANNE A GARDANNE ET SON ANE

14H45 LA PLACE DU MARCHE A GARDANNE

15H30 L’EAU ET LE BUGADIERE

16H00 LA MINE ET LE DISPENSAIRE

16H30 LA PARTIE DE BOULES (scène en langue Provençale)

Association le Cercle Saint Michel



➡️ Sur le stand des chevaliers de l’Aiet

Matin démonstration, vente d’objets et d’ail

11h concours d’aïoli, inscriptions directement au stand, 8 pax. max

14h30 et 15h30 ateliers enfants/adultes



➡️ Manège en bois

Toute la journée



➡️ Défilés Provençaux

Association Estello Aubanenco

Défilé d’ouverture à 10h

Défilés à 15h30 et 16H30

Environ 20 minutes



➡️ Ateliers participatifs autour des danses pour petits et grands

Association Estello Aubanenco

11h15 et 14h30 Durée 30 min libre et gratuit

Devant la Mairie



➡️ Ateliers culturels autour de la Provence

Association Estello Aubanenco

Toute la journée Cours de la république



➡️ Spectacle Balèti à 17h30 sur la scène .

Centre ancien et cours de la République

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.fr

English :

Join us on Saturday May 17th for the 4th edition of Zóu Maï, an event dedicated to Provençal culture and traditions! (pronounced zou maï, a Provençal expression meaning go, go, go!)

German :

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie am Samstag, den 17. Mai, zur vierten Ausgabe der Veranstaltung Zóu Maï ein, die der Kultur und den Traditionen der Provence gewidmet ist! (ausgesprochen zou maï, provenzalischer Ausdruck für allez, encore!)

Italiano :

Sabato 17 maggio, partecipate alla quarta edizione dell’evento Zóu Maï, dedicato alla cultura e alle tradizioni provenzali! (pronunciato zou maï, un’espressione provenzale che significa « andare avanti, andare avanti »)

Espanol :

Acompáñenos el sábado 17 de mayo en la 4ª edición del evento Zóu Maï, dedicado a la cultura y las tradiciones provenzales (pronunciado zou maï, expresión provenzal que significa ¡adelante, adelante!)

