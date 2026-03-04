Zoufris Maracas, La Vapeur, Dijon

Zoufris Maracas Samedi 28 mars, 20h30 La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50 à 31€

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T23:59:00+01:00

Zoufris Maracas / FR

Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques. Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, les Zoufris Maracas ne rentrent pas dans les cases! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon

