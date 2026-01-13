Zoufris Maracas Roubaix

Zoufris Maracas

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

**Zoufris Maracas** sera en concert à La Condition Publique le vendredi 10 avril 2026. Un concert organisé par **A Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques. Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, **les Zoufris Maracas** ne rentrent pas dans les cases ! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux.

Souvent comparé à la Mano Negra ou aux Négresse Vertes, le groupe s’est imposé en 4 albums et plus de 700 concerts comme une référence de la scène alternative française.

**Leur force est leur musique, leurs textes, le bouche à oreille et une furieuse envie de danser sur des sujets sérieux.**

**Zoufris Maracas** sera en concert à La Condition Publique le vendredi 10 avril 2026. Un concert organisé par **A Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques. Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, **les Zoufris Maracas** ne rentrent pas dans les cases ! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux.

Souvent comparé à la Mano Negra ou aux Négresse Vertes, le groupe s’est imposé en 4 albums et plus de 700 concerts comme une référence de la scène alternative française.

**Leur force est leur musique, leurs textes, le bouche à oreille et une furieuse envie de danser sur des sujets sérieux.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**Zoufris Maracas** will be in concert at La Condition Publique on Friday April 10, 2026. A concert organized by **A Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique.**

Altermondialists and borderless. Militant and apolitical. Ecologists and parasites of French chanson, whose codes they shake up with their colourful guitars and melodies from the ends of the earth, **les Zoufris Maracas** don’t fit into any box! True to their thirst for freedom, and in tune with current concerns, they succeed more than ever in combining poetic lyrics, social commitment and musical journeys.

Often compared to La Mano Negra or Les Négresse Vertes, the group has established itself in 4 albums and over 700 concerts as a benchmark on the French alternative scene.

**Their strength lies in their music, their lyrics, word of mouth and a furious desire to dance about serious subjects

L’événement Zoufris Maracas Roubaix a été mis à jour le 2026-01-13 par Hauts-de-France Tourisme