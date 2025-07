ZOUGLOU EXPRESSION PLURIELLE FRANCOPHONE Montpellier

L’association WAABEME vous invite à un voyage musical et culturel au cœur du zouglou, genre né en Côte d’Ivoire et devenu emblématique de la jeunesse africaine et de sa diaspora.

Entre conférence, atelier de danse et concert live, cette journée gratuite célèbre la richesse des expressions francophones, en mettant en lumière une musique engagée et festive, porteuse de messages sociaux forts.

Au programme :

Table ronde Histoire et portée du zouglou

Atelier participatif initiation aux pas de danse zouglou

Concert live de l’orchestre TEAM D (Zouglou made in France)

Un événement intergénérationnel, inclusif et rythmé, pour découvrir, apprendre et danser ensemble ! .

240 Rue Claude Lévi-Strauss Montpellier 34000 Hérault Occitanie waabeme@gmail.com

English :

The WAABEME association invites you on a musical and cultural journey to the heart of zouglou, a genre born in Côte d?Ivoire and now emblematic of African youth and its diaspora.

With conferences, dance workshops and live concerts, this free event celebrates the richness of francophone expression, highlighting music that is both committed and festive, and conveys strong social messages.

German :

Der Verein WAABEME lädt Sie zu einer musikalischen und kulturellen Reise in das Herz des Zouglou ein, einem Genre, das in der Elfenbeinküste entstanden und zum Symbol der afrikanischen Jugend und ihrer Diaspora geworden ist.

Mit Konferenzen, Tanzworkshops und Live-Konzerten feiert dieser kostenlose Tag den Reichtum der frankophonen Ausdrucksformen und stellt eine engagierte und festliche Musik mit starken sozialen Botschaften in den Mittelpunkt.

Italiano :

L’associazione WAABEME vi invita a un viaggio musicale e culturale nel cuore dello zouglou, un genere nato in Costa d’Avorio e oggi emblematico della gioventù africana e della sua diaspora.

Con conferenze, laboratori di danza e concerti dal vivo, questo evento gratuito di una giornata celebra la ricchezza dell’espressione francofona, mettendo in evidenza una musica impegnata e festosa, che trasmette forti messaggi sociali.

Espanol :

La asociación WAABEME le invita a un viaje musical y cultural al corazón del zouglou, género nacido en Costa de Marfil y hoy emblemático de la juventud africana y su diáspora.

Con conferencias, talleres de danza y conciertos en directo, este evento gratuito de un día de duración celebra la riqueza de la expresión francófona, poniendo de relieve una música a la vez comprometida y festiva, que transmite fuertes mensajes sociales.

