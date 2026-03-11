ZOUGLOU FRANCOPHONIE EN MOUVEMENT Montpellier

ZOUGLOU FRANCOPHONIE EN MOUVEMENT

6 Rue Levat Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La ville de Montpellier accueille une nouvelle édition de Zouglou, francophonie en mouvement , un rendez-vous culturel dédié à la découverte du zouglou, musique emblématique de Côte d’Ivoire devenue un véritable vecteur d’expression sociale, artistique et francophone à l’international.

Porté par l’association WAABEME Coopération, avec l’appui de la Maison des Francophonies, l’événement propose un temps de rencontres et de transmission ouvert à tous

café littéraire, table ronde, échanges avec artistes, chercheurs et acteurs culturels, ainsi que des moments conviviaux autour de la musique.

À la croisée de la culture, de la recherche et du patrimoine vivant, cette rencontre met en lumière l’histoire du zouglou, son impact social et son rayonnement dans l’espace francophone, tout en favorisant le dialogue interculturel

Entrée libre et gratuite tout public

Une occasion unique de découvrir une expression majeure des cultures urbaines africaines au cœur de Montpellier .

6 Rue Levat Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 59 07 59

English :

The city of Montpellier hosts a new edition of Zouglou, francophonie en mouvement , a cultural event dedicated to the discovery of zouglou, the emblematic music of the Ivory Coast that has become a veritable vector of social, artistic and francophone expression on the international stage.

