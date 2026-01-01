Zozios et autres piafs marseillais Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Zozios et autres piafs marseillais

Du 13/01 au 06/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 9h à 18h.

Du mardi au dimanche de 9h à 18h



Ouvertures exceptionnelles Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte



► Les Musées de Marseille fermerons à 16h30 les mercredis 24 et 31 décembre.



► En cas d’épisodes de vents violents, le parc Borély peut être amené à fermer, empêchant l’accès au musée. Nous vous invitons à contacter l’accueil du musée par téléphone avant de vous déplacer afin de vérifier son ouverture effective.



► Afin d’être certain de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le musée avant votre visite. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille du 13 janvier au 6 avril 2026 afin de découvrir l’exposition photo Zozios et autres piafs marseillais .

Près de 270 espèces d’oiseaux peuvent être observés à Marseille !



Si certains sont de passage, d’autres résident à l’année dans les parcs, les massifs naturels, en milieu urbain même, et jusque dans nos jardins ou sur nos balcons !



Dans le cadre de sa nouvelle exposition temporaire, le Muséum de Marseille a lancé un appel à participation afin de présenter les plus belles photographies des zozios marseillais.



Venez découvrir un échantillon de la diversité des espèces présentes sur tout le territoire de notre cité phocéenne, des Goudes à Chateau-Gombert, en passant par Longchamp et le Frioul.



► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site des musées .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

