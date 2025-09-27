Zumba à Macau Macau
Zumba à Macau Macau samedi 27 septembre 2025.
Zumba à Macau
Salle Omnisport (danse) Nelson Mandela Macau Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Zumba animée par Olga
Au profit de l’association « Ensemble pour Honorine » .
Salle Omnisport (danse) Nelson Mandela Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine
English : Zumba à Macau
German : Zumba à Macau
Italiano :
Espanol : Zumba à Macau
L’événement Zumba à Macau Macau a été mis à jour le 2025-09-15 par Margaux Médoc Tourisme