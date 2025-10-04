Zumba au profit de la lutte contre le cancer Salle municipale Étaules
Zumba au profit de la lutte contre le cancer Salle municipale Étaules samedi 4 octobre 2025.
Zumba au profit de la lutte contre le cancer
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Zumba organisée par l’union des commerçants étaulais au profit de la lutte contre le cancer
Tarif 6€
06 63 79 28 14
.
Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uceetaules@gmail.com
English :
Zumba organized by the union des commerçants étaulais in aid of the fight against cancer
Price: 6?
06 63 79 28 14
German :
Zumba organisiert von der Union des commerçants étaulais zugunsten des Kampfes gegen den Krebs
Preis: 6 ?
06 63 79 28 14
Italiano :
Zumba organizzata dall’Union des commerçants étaulais a favore della lotta contro il cancro
Prezzo: 6?
06 63 79 28 14
Espanol :
Zumba organizada por la union des commerçants étaulais a beneficio de la lucha contra el cáncer
Precio: 6?
06 63 79 28 14
L’événement Zumba au profit de la lutte contre le cancer Étaules a été mis à jour le 2025-09-03 par Mairie d’Etaules