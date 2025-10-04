Zumba au profit de la lutte contre le cancer Salle municipale Étaules

Zumba au profit de la lutte contre le cancer Salle municipale Étaules samedi 4 octobre 2025.

Zumba au profit de la lutte contre le cancer

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules Charente-Maritime

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Zumba organisée par l’union des commerçants étaulais au profit de la lutte contre le cancer

Tarif 6€

06 63 79 28 14

Salle municipale 2 , allée William Jonka Étaules 17750 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine uceetaules@gmail.com

English :

Zumba organized by the union des commerçants étaulais in aid of the fight against cancer

Price: 6?

06 63 79 28 14

German :

Zumba organisiert von der Union des commerçants étaulais zugunsten des Kampfes gegen den Krebs

Preis: 6 ?

06 63 79 28 14

Italiano :

Zumba organizzata dall’Union des commerçants étaulais a favore della lotta contro il cancro

Prezzo: 6?

06 63 79 28 14

Espanol :

Zumba organizada por la union des commerçants étaulais a beneficio de la lucha contra el cáncer

Precio: 6?

06 63 79 28 14

L’événement Zumba au profit de la lutte contre le cancer Étaules a été mis à jour le 2025-09-03 par Mairie d’Etaules