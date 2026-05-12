Widensolen

Zumba beach party

1 rue du 1er RCA Widensolen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 21:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Pour cette édition exceptionnelle, l’Académie Micka Marques vous donne rendez-vous en extérieur dans le cadre magnifique de L’Écurie du Moulin à Widensolen pour une ambiance 100% summer vibes.

Pour cette édition exceptionnelle, l’Académie Micka Marques vous donne rendez-vous en extérieur dans le cadre magnifique de L’Écurie du Moulin à Widensolen pour une ambiance 100% summer vibes. TOUS les professeurs invités de cette année seront réunis pour une soirée unique.

Au programme Zumba géante en plein air, ambiance beach party, Show, énergie & bonne humeur, chorégraphies accessibles à tous, décoration et ambiance estivale, Food, boissons & vibes d’été. .

1 rue du 1er RCA Widensolen 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 7 79 82 36 11

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English :

For this exceptional edition, the Académie Micka Marques invites you to the magnificent outdoor setting of L?Écurie du Moulin in Widensolen for a 100% summer vibe.

L’événement Zumba beach party Widensolen a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach