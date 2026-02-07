Zumba Breizh Immeuble du Drac Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-16 19:00 – 20:30

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Les places étant limitées, l’inscription est fortement conseillée afin de garantir votre participation. Inscription : https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-breizh

ZUMBA BREIZH – L’événement fitness & festif à ne pas manquer ! Préparez-vous à vivre un moment 100 % énergie et bonne humeur avec Zumba Breizh, un événement unique mêlant danse, fitness et ambiance conviviale ! Rejoignez-nous pour une séance de Zumba dynamique et accessible à tous, animée par un coach professionnel. Sur des rythmes latino et festifs, venez vous dépenser, vous amuser et partager un moment sportif dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Que vous soyez débutant ou confirmé, seul, entre amis ou en famille, cet événement est l’occasion parfaite de bouger, se dépasser et faire le plein d’énergie ! Au programme : 1 séance de Zumba festive et accessible à tous,Une ambiance conviviale et motivante,Un moment de partage et de bonne humeur, Des chorégraphies entraînantes sur des musiques ensoleillées. Ouvert à tous – venez nombreux ! Dress code : tenue confortable / accessoires rappelant la bretagne Zumba Breizh vous attend pour faire vibrer Nantes au rythme de la danse et du fitness !

Immeuble du Drac Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 0622070287 https://www.facebook.com/lg.fitness.2025



Afficher la carte du lieu Immeuble du Drac et trouvez le meilleur itinéraire

