Zumba cardio training

Esplanade de la piscine Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-13 18:00:00

fin : 2025-08-03 18:45:00

2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24

Échauffement, renforcement musculaire, démonstration et apprentissage pour bouger et s’éclater au rythme de musiques du soleil. Pour ado et adulte, débutant ou expérimenté :

18h à 18h45 à l’esplanade de la piscine

Animé par l’association Granit Fit / Nathan .

Esplanade de la piscine Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 63 73 96

L’événement Zumba cardio training Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2025-07-08 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme