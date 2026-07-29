AGENDA · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
ZUMBA DE L’ETE Jugon-les-Lacs
mercredi 29 juillet 2026 · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Informations pratiques
Jugon-les-Lacs
ZUMBA DE L’ETE
Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Bouge souris et éclate toi ! Avec votre coach Julie ! .
Place de la Poste Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 33 70 91
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English :
L’événement ZUMBA DE L’ETE Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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