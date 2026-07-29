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AGENDA · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

ZUMBA DE L’ETE Jugon-les-Lacs

mercredi 29 juillet 2026 · Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de la Poste
Ville
22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Jugon-les-Lacs

ZUMBA DE L’ETE

Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Bouge souris et éclate toi ! Avec votre coach Julie !   .

Place de la Poste Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 33 70 91 

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English :

L’événement ZUMBA DE L’ETE Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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