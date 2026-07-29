Informations pratiques

Jugon-les-Lacs

ZUMBA DE L’ETE

Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Bouge souris et éclate toi ! Avec votre coach Julie ! .

Place de la Poste Jugon-les-Lacs 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 33 70 91

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English :

L’événement ZUMBA DE L’ETE Jugon-les-Lacs a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor