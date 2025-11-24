Zumba de Noël Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-22 19:00 – 20:00

Gratuit : non 10 € Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-de-noel

Événement Spécial Noël – Zumba by LG Fitness Rejoins-nous pour un cours fun, festif et rempli d’énergie positive ! ???? Le 22 décembre à partir de 19h Un cadeau à remporter — tirage au sort en fin de séance 1 participation = 1 chance

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 82 28 0622070287