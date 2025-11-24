Zumba de Noël Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Zumba de Noël Pôle associatif Félix Thomas

Zumba de Noël Pôle associatif Félix Thomas Nantes lundi 22 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-22 19:00 – 20:00
Gratuit : non 10 €   Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-de-noel  

Événement Spécial Noël – Zumba by LG Fitness Rejoins-nous pour un cours fun, festif et rempli d’énergie positive ! ???? Le 22 décembre à partir de 19h Un cadeau à remporter — tirage au sort en fin de séance 1 participation = 1 chance

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28 0622070287