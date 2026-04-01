Zumba Easter Vibes Immeuble du Drac Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-20 19:00 – 20:30

Gratuit : non 10€ sur inscription 10 € / personneInscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-easter-vibesPaiement en ligne au moment de la réservationPlaces limitéesInscription validée uniquement après paiement ?? Aucun paiement sur place – réservation conseillée à l’avance Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 70

“Rejoins-nous pour une Zumba de Pâques exceptionnelle à Nantes le lundi 20 avril 2026 ???????? Viens partager un moment unique, festif et plein d’énergie autour d’une séance de Zumba accessible à tous.Au programme : des musiques entraînantes, de la bonne humeur, du fun et surtout un vrai moment de partage dans une ambiance conviviale. Que tu sois débutant ou habitué, cet événement est l’occasion parfaite de bouger, de te dépenser et de t’amuser dans un esprit 100% positif ! N’hésite pas à venir avec une tenue colorée ou un petit accessoire de Pâques pour encore plus de fun ???? Et ce n’est pas tout ! À l’issue de la séance, une chasse aux œufs sera organisée pour prolonger ce moment dans la joie et la gourmandise ???????? ?? Places limitées – ne tarde pas à réserver ! On t’attend nombreux pour célébrer Pâques autrement, en dansant et en partageant un moment inoubliable ! ????**

Immeuble du Drac Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-easter-vibes



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