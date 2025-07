Zumba en plein Air Les Houches

Zumba en plein Air Les Houches vendredi 18 juillet 2025 19:30:00.

Zumba en plein Air

Place du village Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 19:30:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Venez découvrir la Zumba avec une prof surmotivée ! Découverte offerte par Tiphaine de l’association Alti’Move

.

Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English :

Come and discover Zumba with a highly motivated teacher! Discovery offered by Tiphaine from the Alti?Move association

German :

Entdecken Sie Zumba mit einer übermotivierten Lehrerin! Die Einführung wird von Tiphaine von Alti?Move angeboten

Italiano :

Venite a scoprire la Zumba con un insegnante molto motivato! Tiphaine dell’associazione Alti?Move sarà a disposizione per introdurvi alla Zumba

Espanol :

Ven a descubrir la Zumba con una profesora muy motivada Tiphaine, de la asociación Alti Move, estará a tu lado para iniciarte en la Zumba

