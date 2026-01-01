ZUMBA FAMILY PARTY Salle Simone de Beauvoir Nort-sur-Erdre
ZUMBA FAMILY PARTY Salle Simone de Beauvoir Nort-sur-Erdre vendredi 16 janvier 2026.
Salle Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
Début : 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16 20:00:00
2026-01-16
Venez bouger en famille
Envie de partager un moment fun, rythmé et coloré avec vos enfants ? Venez nombreux pour une soirée Zumba haute en énergie, animée par Guénola, dans une ambiance fluo et festive !
Réservation conseillée .
Salle Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Nort-sur-Erdre 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Get moving with your family
