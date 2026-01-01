ZUMBA FAMILY PARTY Salle Simone de Beauvoir Nort-sur-Erdre

ZUMBA FAMILY PARTY

Salle Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16 20:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Venez bouger en famille

Envie de partager un moment fun, rythmé et coloré avec vos enfants ? Venez nombreux pour une soirée Zumba haute en énergie, animée par Guénola, dans une ambiance fluo et festive !

Réservation conseillée .

Salle Simone de Beauvoir Rue Simone de Beauvoir Nort-sur-Erdre 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Get moving with your family

L’événement ZUMBA FAMILY PARTY Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-09 par Point d’accueil Nort sur Erdre