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Zumba Flashback Party Primaire Emile Gibier Orvault

Zumba Flashback Party Primaire Emile Gibier Orvault

Zumba Flashback Party Primaire Emile Gibier Orvault samedi 18 avril 2026.

Lieu : Primaire Emile Gibier

Adresse : 6 Rue des Pins

Ville : 44700 Orvault

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : 10 € 10 € Places limitées, inscription sur https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-flashback-partyou possible sur place (CB ou éspèces)

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 14:30 – 16:00
Gratuit : non 10 € 10 € Places limitées, inscription sur https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-flashback-partyou possible sur place (CB ou éspèces) Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 80 

Plongez dans une Zumba Flashback Party le 18 avril 2026 à 14h30 à Orvault.Revivez les titres qui ont marqué l’histoire de la Zumba lors d’un véritable retour dans le passé.Ambiance festive, énergie et bonne humeur au rendez-vous, accessible à tous.Dress code : années 80, sortez vos tenues les plus funs et colorées !

Primaire Emile Gibier Petit-Chantilly/Bignon/Morlière Orvault 44700
02 28 01 11 85 https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness/evenements/zumba-flashback-party


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