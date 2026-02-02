Zumba Fluo Party animée par Cédric Yhuel Sadroc
Zumba Fluo Party animée par Cédric Yhuel
Salle polyvalente Sadroc Corrèze
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Séance de Zumba Soirée thème FLUO animée par Cédric Yhuel.
A partir de 9 ans
Collations et boissons offertes
Manifestation en faveur des écoles du RPI Sadroc/St Bonnet/St Pardoux l’Ortigier
Tarifs: 10€ par adulte 8€ par enfants (de 9 à 12 ans)
Sur inscription uniquement.
Renseignement et inscription au 06 61 12 72 35 .
Salle polyvalente Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 12 72 35
