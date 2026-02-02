Zumba Fluo Party animée par Cédric Yhuel Sadroc

Zumba Fluo Party animée par Cédric Yhuel

Salle polyvalente Sadroc Corrèze

Séance de Zumba Soirée thème FLUO animée par Cédric Yhuel.

A partir de 9 ans

Collations et boissons offertes

Manifestation en faveur des écoles du RPI Sadroc/St Bonnet/St Pardoux l’Ortigier

Tarifs: 10€ par adulte 8€ par enfants (de 9 à 12 ans)

Sur inscription uniquement.

Renseignement et inscription au 06 61 12 72 35 .

Salle polyvalente Sadroc 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 12 72 35

