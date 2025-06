Zumba Masterclass Salle du Parc la Gobinière Orvault 9 juillet 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-09 19:00 – 20:00

Gratuit : non 10 € 10 € Réservation : helloasso.com/associations/lg-fitness Renseignements : 06 22 07 02 87 – contact.lgfitness@gmail.com Tout public

Zumba de l’été à Orvault avec LG Fitness ! Venez danser, transpirer et vous éclater dans une ambiance 100 % fun et estivale Rythmes latinos, cardio, good vibes garanties ! Nombre de places limité. Ne tardez pas !

Salle du Parc la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

0622070287 https://www.helloasso.com/associations/lg-fitness