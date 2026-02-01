Zumba Night Champagnole

Zumba Night

L’Oppidum Champagnole Jura

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-02-28 19:00:00

Une soirée festive avec un voyage culinaire Antillais préparé par le Restaurant le Repère, une ambiance urbaine signée K-Rio DJ, et bien sûr de la Zumba, la première partie de soirée pour danser et se dépenser dans la bonne humeur.

Inscription définitive et non remboursable jusqu’au 15 fevrier 2026.

Réservation avant le 15 février. .

L’Oppidum Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

