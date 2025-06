ZUMBA PARTY Boujan-sur-Libron 24 juillet 2025 07:00

Hérault

ZUMBA PARTY Rue du Parc Boujan-sur-Libron Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

SMB Bien Être vous invite à une Zumba Party haute en énergie ! Que vous soyez débutant ou passionné, venez danser, vous défouler et passer un moment fun et dynamique dans une ambiance festive et motivante. Sourires, musique et bonne humeur garantis !

Envie de bouger et de vous amuser ? Rejoignez la Zumba Party de SMB Bien Être ! Une ambiance explosive, des rythmes endiablés et une séance de danse accessible à tous. Venez transpirer dans la bonne humeur et partager un moment convivial et plein d’énergie ! .

Rue du Parc

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 6 63 40 81 80

English :

SMB Bien Être invites you to a high-energy Zumba Party! Whether you’re a beginner or an enthusiast, come and dance, let off steam and have a fun, dynamic time in a festive, motivating atmosphere. Smiles, music and fun guaranteed!

German :

SMB Bien Être lädt Sie zu einer energiegeladenen Zumba-Party ein! Egal, ob Sie Anfänger oder leidenschaftlicher Anhänger sind, kommen Sie zum Tanzen, toben Sie sich aus und verbringen Sie einen lustigen und dynamischen Moment in einer festlichen und motivierenden Atmosphäre. Lächeln, Musik und gute Laune sind garantiert!

Italiano :

SMB Bien Être vi invita a uno Zumba Party ad alta energia! Che siate principianti o appassionati, venite a ballare, a sfogarvi e a divertirvi in un’atmosfera festosa e motivante. Sorrisi, musica e buon umore garantiti!

Espanol :

¡SMB Bien Être te invita a una Zumba Party llena de energía! Tanto si eres principiante como aficionado, ven a bailar, desahogarte y pasar un rato divertido y dinámico en un ambiente festivo y motivador. Sonrisas, música y buen humor garantizados

L’événement ZUMBA PARTY Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE