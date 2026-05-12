Zumba party Chepniers
Zumba party Chepniers vendredi 5 juin 2026.
Chepniers
Zumba party
Salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00
Date(s) :
2026-06-05
ZUMBA PARTY
.
Salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine danseattitude.asso.17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ZUMBA PARTY
L’événement Zumba party Chepniers a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge