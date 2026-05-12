Chepniers

Zumba party

Salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

ZUMBA PARTY

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Salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine danseattitude.asso.17@gmail.com

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English :

ZUMBA PARTY

L’événement Zumba party Chepniers a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge