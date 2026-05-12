Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Zumba party Chepniers

Zumba party Chepniers vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17210 Chepniers

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 5

Chepniers

Zumba party

Salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :
2026-06-05

ZUMBA PARTY
  .

Salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   danseattitude.asso.17@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ZUMBA PARTY

L’événement Zumba party Chepniers a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Chepniers (Charente-Maritime)