ZUMBA PARTY FLOWER POWER AVEC PEPITA & KINOU ! Place de l’Enclos Escalquens

Informations pratiques

Escalquens

ZUMBA PARTY FLOWER POWER AVEC PEPITA & KINOU !

Place de l’Enclos Place de l’Enclos d’Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Zumba Party Flower Power avec Pepita & Kinou ! Rendez-vous samedi 19 septembre à Escalquens de 10h30 à 12h30 pour un cours explosif plein de soleil et de bonne humeur. Réservez vite !

Le duo survolté revient pour une Zumba Party Flower Power qui s’annonce explosive ! Préparez vos plus belles tenues fleuries et venez faire le plein d’énergie positive.

Date : Samedi 19 septembre

⏰ Horaires : 10h30 – 12h30

Lieu : Escalquens

Au programme : 2 heures de danse, de soleil, de musique et de pure rigolade. Que vous soyez débutant ou pratiquant confirmé, venez mettre le feu au podium dans une ambiance festive et chaleureuse ! ☀️

️ Inscriptions obligatoires via HelloAsso

Prêts à chauffer le dancefloor ? LET’S GOOOOO ! .

Place de l’Enclos Place de l’Enclos d’Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

? Flower Power Zumba Party with Pepita & Kinou! Join us on Saturday, September 19, in Escalquens from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. for an energetic class full of sunshine and good vibes. Reserve your spot now! ??

L’événement ZUMBA PARTY FLOWER POWER AVEC PEPITA & KINOU ! Escalquens a été mis à jour le 2026-09-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE