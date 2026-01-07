Zumba party Fluo Hall des sports Val-des-Marais
Zumba party Fluo Hall des sports Val-des-Marais dimanche 29 mars 2026.
Zumba party Fluo
Hall des sports Coligny Val-des-Marais Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:15:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Tout public
Venez bouger, danser, rigoler… passer une après midi festive et conviviale.
Zumba party FLUO avec Laetitia, Valérie, Joaquim, Séverine et Gladys (instructeurs professionnels) et Benjamin et Rodrigo (zin jammers). .
Hall des sports Coligny Val-des-Marais 51130 Marne Grand Est alvdm@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zumba party Fluo
L’événement Zumba party Fluo Val-des-Marais a été mis à jour le 2026-01-07 par ADT de la Marne