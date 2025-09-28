Zumba Party Salle des fêtes Peyrière

Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne

À l’occasion d’Octobre Rose, l’association N’Joy Zumba vous propose une séance de zumba lors d’une après-midi conviviale auprès de la coach Laura. Ouverte à tous, hommes, femmes et enfants de 12 à 99 ans. La journée sera suivie d’un goûter. Ambiance festive et bonne humeur au rendez-vous. Tous les bénéfices de la journée seront reversés à l’association Octobre Rose. .

+33 7 87 11 41 76 njoyzumba47350@gmail.com

The N’Joy Zumba association offers you a zumba session during a convivial afternoon with coach Laura. Open to all, ages 12 to 99. The day will be followed by a snack. Festive atmosphere and good spirits. All proceeds from the day will be donated to Pink October.

Der Verein N’Joy Zumba bietet Ihnen an einem geselligen Nachmittag eine Zumba-Sitzung bei der Trainerin Laura an. Offen für alle von 12 bis 99 Jahren. Im Anschluss an den Tag gibt es einen Imbiss. Festliche Stimmung und gute Laune sind garantiert. Alle Einnahmen des Tages werden an den Rosa Oktober gespendet.

L’associazione N’Joy Zumba vi propone una sessione di zumba in un pomeriggio conviviale con l’allenatrice Laura. Aperto a tutti, dai 12 ai 99 anni. La giornata sarà seguita da una merenda. Vi aspetta un’atmosfera di festa e buon umore. Il ricavato della giornata sarà devoluto a Pink October.

La asociación N’Joy Zumba te propone una sesión de zumba en una tarde amistosa con la entrenadora Laura. Abierto a todos, de 12 a 99 años. La jornada irá seguida de una merienda. Te espera un ambiente festivo y de buen humor. Todos los beneficios de la jornada se donarán a Octubre Rosa.

