Zumba Party Salle des fêtes Peyrière
Zumba Party Salle des fêtes Peyrière dimanche 19 avril 2026.
Peyrière
Zumba Party
Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil Peyrière Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
L’association N’Joy Zumba vous propose une séance de zumb auprès de la coach Laura. Ouverte à tous, hommes, femmes et enfants de 12 à 99 ans. Ambiance festive et bonne humeur au rendez-vous.
L’association N’Joy Zumba vous propose une séance de zumb auprès de la coach Laura. Ouverte à tous, hommes, femmes et enfants de 12 à 99 ans. Ambiance festive et bonne humeur au rendez-vous. .
Salle des fêtes Place Angéline Beausoleil Peyrière 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 34 27 82 njoyzumba47350@gmail.com
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English : Zumba Party
The N’Joy Zumba association offers you a zumba session with coach Laura. Open to all, men, women and children aged 12 to 99. Festive atmosphere and good spirits guaranteed.
L’événement Zumba Party Peyrière a été mis à jour le 2026-04-08 par OT du Pays de Lauzun
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