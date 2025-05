Zumba party – Condé sur Huisne Sablons sur Huisne, 16 mai 2025 20:00, Sablons sur Huisne.

Orne

Zumba party Condé sur Huisne 19 Rue du Maréchal Leclerc Sablons sur Huisne Orne

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16 21:30:00

2025-05-16

L’association Flash vous prépare une zumba party !

Ouverture des portes de la salle Paul Pelleray à 19h30.

Boissons et amuse-bouches toute la soirée !

6€ l’entrée pour danseurs et spectateurs avec une boisson offerte !

Uniquement sur réservation !

Condé sur Huisne 19 Rue du Maréchal Leclerc

Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 43 36 98 76

English : Zumba party

The Flash association is preparing a zumba party!

Doors to Salle Paul Pelleray open at 7.30pm.

Drinks and snacks all evening!

6? entry for dancers and spectators, with a free drink!

Reservations required!

German :

Der Verein Flash bereitet eine Zumba-Party für Sie vor!

Die Türen des Paul-Pelleray-Saals werden um 19:30 Uhr geöffnet.

Getränke und Snacks den ganzen Abend lang!

6? Eintritt für Tänzer und Zuschauer mit einem kostenlosen Getränk!

Nur mit Reservierung!

Italiano :

L’associazione Flash sta preparando una festa di zumba per voi!

Le porte della Salle Paul Pelleray si aprono alle 19.30.

Bevande e spuntini per tutta la serata!

6? ingresso per ballerini e spettatori, con una bevanda gratuita!

Prenotazione obbligatoria!

Espanol :

¡La asociación Flash te prepara una fiesta de zumba!

Apertura de puertas en la Salle Paul Pelleray a las 19.30 h.

¡Bebidas y aperitivos toda la tarde!

entrada de 6? para bailarines y espectadores, ¡con una bebida gratis!

¡Reserva obligatoria!

