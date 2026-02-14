Zumba Party, Salle des Fêtes Escalquens, Escalquens

Zumba Party Dimanche 15 février, 10h30 Salle des Fêtes Escalquens Haute-Garonne

14 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T12:00:00+01:00

Accessible à tous, débutants comme confirmés, cette séance promet une ambiance festive, conviviale et rythmée. L’occasion idéale de danser, de se dépenser et de partager un moment joyeux et dynamique.

Venez faire le plein d’énergie et repartir avec le sourire !

Salle des Fêtes Escalquens Place de l'Enclos – Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie

Envie de bouger et de vous amuser ? Rejoignez-nous pour 1h30 de Zumba placée sous le signe de l’énergie et de la bonne humeur !

association PPLCZEscal