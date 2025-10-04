Zumba Party solidaire dans le cadre d’Octobre Rose Halle Chaban Delmas Valence

Zumba Party solidaire dans le cadre d’Octobre Rose Halle Chaban Delmas Valence samedi 4 octobre 2025.

Zumba Party solidaire dans le cadre d’Octobre Rose

Halle Chaban Delmas 50 avenue du Colonel Beltrame Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Envie de bouger, de danser et de partager un moment unique pour une belle cause ?

Rejoignez-nous pour la Zumba Party solidaire organisée dans le cadre d’Octobre Rose.

Halle Chaban Delmas 50 avenue du Colonel Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 48 52 communication@mptpetitcharran.org

English :

Want to move, dance and share a unique moment for a great cause?

Join us for the Zumba Party for Pink October.

German :

Haben Sie Lust, sich zu bewegen, zu tanzen und einen einzigartigen Moment für einen guten Zweck zu teilen?

Dann kommen Sie zu unserer solidarischen Zumba-Party, die im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wird.

Italiano :

Volete muovervi, ballare e condividere un momento unico per una buona causa?

Unitevi a noi per lo Zumba Party for Pink October.

Espanol :

¿Quieres moverte, bailar y compartir un momento único por una buena causa?

Únete a nosotros en la Zumba Party for Pink October.

