Zumba Party solidaire dans le cadre d’Octobre Rose Halle Chaban Delmas Valence

Zumba Party solidaire dans le cadre d’Octobre Rose
Halle Chaban Delmas 50 avenue du Colonel Beltrame Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-04 19:00:00
fin : 2025-10-04 20:30:00
2025-10-04
Envie de bouger, de danser et de partager un moment unique pour une belle cause ?
Rejoignez-nous pour la Zumba Party solidaire organisée dans le cadre d’Octobre Rose.
Halle Chaban Delmas 50 avenue du Colonel Beltrame Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 48 52 communication@mptpetitcharran.org
English :
Want to move, dance and share a unique moment for a great cause?
Join us for the Zumba Party for Pink October.
German :
Haben Sie Lust, sich zu bewegen, zu tanzen und einen einzigartigen Moment für einen guten Zweck zu teilen?
Dann kommen Sie zu unserer solidarischen Zumba-Party, die im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wird.
Italiano :
Volete muovervi, ballare e condividere un momento unico per una buona causa?
Unitevi a noi per lo Zumba Party for Pink October.
Espanol :
¿Quieres moverte, bailar y compartir un momento único por una buena causa?
Únete a nosotros en la Zumba Party for Pink October.
