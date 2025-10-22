Zumba pour Octobre Rose Salle des fêtes Saint-Paul

Zumba pour Octobre Rose Salle des fêtes Saint-Paul mercredi 22 octobre 2025.

Zumba pour Octobre Rose

Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul Haute-Vienne

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Dans le cadre d’octobre rose, séance de zumba fitness au profit de la Ligue contre le cancert. .

Salle des fêtes 1 Rue des Écoles Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

