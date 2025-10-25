Zumba Rose Salle des fêtes Corme-Écluse

Zumba Rose Salle des fêtes Corme-Écluse samedi 25 octobre 2025.

Zumba Rose

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Animations de l’association Danses et Vous.

.

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87

English :

Entertainment by the Danses et Vous association.

German :

Animationen des Vereins Danses et Vous.

Italiano :

Intrattenimento a cura dell’associazione Danses et Vous.

Espanol :

Animación a cargo de la asociación Danses et Vous.

L’événement Zumba Rose Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-08-31 par Royan Atlantique