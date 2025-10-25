Zumba Rose Salle des fêtes Corme-Écluse
Zumba Rose Salle des fêtes Corme-Écluse samedi 25 octobre 2025.
Zumba Rose
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Animations de l’association Danses et Vous.
.
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87
English :
Entertainment by the Danses et Vous association.
German :
Animationen des Vereins Danses et Vous.
Italiano :
Intrattenimento a cura dell’associazione Danses et Vous.
Espanol :
Animación a cargo de la asociación Danses et Vous.
L’événement Zumba Rose Corme-Écluse a été mis à jour le 2025-08-31 par Royan Atlantique