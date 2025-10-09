Zumba Rose Route de Fourges Gasny
Zumba Rose Route de Fourges Gasny jeudi 9 octobre 2025.
Zumba Rose
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 19:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Rejoignez une séance de Zumba pleine d’énergie et de bonne humeur ! Dans le cadre d’Octobre Rose, ce cours ouvert à tous allie sport, musique et solidarité. Venez bouger, danser et soutenir une belle cause tout en vous amusant. .
Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 03 04 02 14
English : Zumba Rose
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Zumba Rose Gasny a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération