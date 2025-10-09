Zumba Rose Route de Fourges Gasny

Zumba Rose Route de Fourges Gasny jeudi 9 octobre 2025.

Zumba Rose

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Rejoignez une séance de Zumba pleine d’énergie et de bonne humeur ! Dans le cadre d’Octobre Rose, ce cours ouvert à tous allie sport, musique et solidarité. Venez bouger, danser et soutenir une belle cause tout en vous amusant. .

Route de Fourges Espace Edmond Lemoine Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 03 04 02 14

English : Zumba Rose

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Zumba Rose Gasny a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération