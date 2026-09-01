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AGENDA · Valence

Zumba solidaire MPT du Petit Charran Valence

vendredi 18 septembre 2026 · MPT du Petit Charran · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
MPT du Petit Charran
Adresse
30 rue Henri Dunant
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
5 5 5

Valence

Zumba solidaire

MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Une heure de Zumba pour une rentrée en forme !
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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 44 51 49  saintlary26@free.fr

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English :

An hour of Zumba to start the school year off right!

L’événement Zumba solidaire Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme

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