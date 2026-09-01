AGENDA · Valence
Zumba solidaire MPT du Petit Charran Valence
vendredi 18 septembre 2026 · MPT du Petit Charran · Valence
Informations pratiques
Valence
Zumba solidaire
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Une heure de Zumba pour une rentrée en forme !
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MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 44 51 49 saintlary26@free.fr
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English :
An hour of Zumba to start the school year off right!
L’événement Zumba solidaire Valence a été mis à jour le 2026-09-03 par Valence Romans Tourisme
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