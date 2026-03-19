Zumba t’oeufs Parc du Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse

Zumba t’oeufs

Parc du Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Zumba’t’œufs un après-midi festif à ne pas manquer !

Rendez-vous au parc du Château Bouly pour un moment plein d’énergie et de chocolat !

De 14h à 15h grande chasse aux œufs GRATUITE pour les enfants

De 15h à 16h30 méga boum animée par Suzanna, coach de zumba

La chasse aux œufs est gratuite.

Participation de 2€ pour la boum (entièrement reversée à l’association Le combat de Raphaël, qui récolte des fonds au profit d’un petit garçon qui se bat contre un cancer depuis 4 ans). .

Parc du Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26

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English : Zumba t’oeufs

L’événement Zumba t’oeufs Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)