Zumba t’oeufs Parc du Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse
Zumba t’oeufs Parc du Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse samedi 4 avril 2026.
Zumba t’oeufs
Parc du Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Zumba’t’œufs un après-midi festif à ne pas manquer !
Rendez-vous au parc du Château Bouly pour un moment plein d’énergie et de chocolat !
De 14h à 15h grande chasse aux œufs GRATUITE pour les enfants
De 15h à 16h30 méga boum animée par Suzanna, coach de zumba
La chasse aux œufs est gratuite.
Participation de 2€ pour la boum (entièrement reversée à l’association Le combat de Raphaël, qui récolte des fonds au profit d’un petit garçon qui se bat contre un cancer depuis 4 ans). .
Parc du Château Bouly 6B Avenue Jacques Parisot Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 36 26
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English : Zumba t’oeufs
L’événement Zumba t’oeufs Saint-Loup-sur-Semouse a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)