Zumba Tour Salle socio-culturelle Villeneuve-sur-Allier

Zumba Tour

Salle socio-culturelle 6 route de Moulins Villeneuve-sur-Allier Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 20:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Zumba tour !

.

Salle socio-culturelle 6 route de Moulins Villeneuve-sur-Allier 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 23 77 04 tonicgymmarche@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Zumba tour!

L’événement Zumba Tour Villeneuve-sur-Allier a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région