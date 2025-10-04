Zumb’Action Gymnase La Barollière Lunéville

Zumb’Action Gymnase La Barollière Lunéville samedi 4 octobre 2025.

Zumb’Action

Gymnase La Barollière 1 rue de La Barollière Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 16:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Organisé par l’association Les Zumbettes by Anne-So

Moment familial et convivial mêlant sport, aventure et zumba. Avec la présence de personnalités publiques dont Teheiura, un des aventuriers emblématiques de Koh-Lanta (5 participations), et d’autres aventuriers de l’émission. 16h30 ouverture des portes, 16h30-17h séance de dédicaces, 17h-19h jeux d’aventure,

19h-20h séance de dédicaces, 20h-22h zumba party. Restauration sur place 5€ l’entrée (gratuit pour les moins de 10 ans)

Sur inscription (places limitées) Tous renseignements au 06 67 64 87 62Tout public

Gymnase La Barollière 1 rue de La Barollière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 67 64 87 62

English :

Organized by the association Les Zumbettes by Anne-So

A convivial family event combining sport, adventure and zumba. With the presence of public personalities including Teheiura, one of the emblematic adventurers of Koh-Lanta (5 participations), and other adventurers from the show. 4:30pm doors open, 4:30pm-5pm signing session, 5pm-7pm adventure games,

7-8pm book signing, 8-10pm zumba party. On-site catering ? 5? admission (free for children under 10)

Registration required (places limited) ? For further information, call 06 67 64 87 62

German :

Organisiert von der Organisation Les Zumbettes by Anne-So

Ein familiärer und geselliger Moment, der Sport, Abenteuer und Zumba miteinander verbindet. Mit der Anwesenheit von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, darunter Teheiura, einer der emblematischen Abenteurer von Koh-Lanta (5 Teilnahmen), und andere Abenteurer der Sendung. 16.30 Uhr Türöffnung, 16.30-17.00 Uhr Autogrammstunde, 17.00-19.00 Uhr Abenteuerspiele,

19-20 Uhr Autogrammstunde, 20-22 Uhr Zumba-Party. Verpflegung vor Ort ? 5? Eintritt (Kinder unter 10 Jahren frei)

Anmeldung erforderlich (begrenzte Plätze) ? Weitere Informationen unter 06 67 64 87 62

Italiano :

Organizzato dall’associazione Les Zumbettes by Anne-So

Un evento per famiglie che unisce sport, avventura e zumba. Con la presenza di personaggi pubblici tra cui Teheiura, uno degli avventurieri emblematici di Koh-Lanta (5 partecipazioni), e altri avventurieri dello spettacolo. 16.30: apertura delle porte, 16.30-17.00: sessione di firme, 17.00-19.00: giochi d’avventura,

ore 19.00-20.00: sessione di firme, ore 20.00-22.00: zumba party. Ristorazione in loco ? 5? ingresso (gratuito per i bambini sotto i 10 anni)

Iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati) ? Per maggiori informazioni, chiamare il numero 06 67 64 87 62

Espanol :

Organizado por la asociación Les Zumbettes by Anne-So

Un evento familiar que combina deporte, aventura y zumba. Con la presencia de personalidades públicas como Teheiura, uno de los aventureros emblemáticos de Koh-Lanta (5 participaciones), y otros aventureros del espectáculo. 16h30: apertura de puertas, 16h30-17h: sesión de firmas, 17h-19h: juegos de aventura,

19.00-20.00: sesión de firmas, 20.00-22.00: fiesta de zumba. Catering in situ ? 5? entrada (gratuita para menores de 10 años)

Inscripción obligatoria (plazas limitadas) ? Para más información, llame al 06 67 64 87 62

