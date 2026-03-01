Zumb’Alzheimer Gymnase Lunéville

Zumb’Alzheimer

Gymnase 6 rue de la Barollière Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Organisée par l’antenne lunévilloise France Alzheimer

Zumba party 5€ l’entrée dès 11 ans 2€ l’entrée jusqu’à 10 ans

Petite restauration sur place

Renseignements au 06 83 48 41 11Tout public

+33 6 83 48 41 11

English :

Organized by the lunévilloise branch of France Alzheimer

Zumba party 5? entry from 11 years old 2? entry up to 10 years old

Snacks on site

Information: 06 83 48 41 11

L’événement Zumb’Alzheimer Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS