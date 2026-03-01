Zumb’Alzheimer Gymnase Lunéville
Zumb’Alzheimer Gymnase Lunéville dimanche 22 mars 2026.
Zumb’Alzheimer
Gymnase 6 rue de la Barollière Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Organisée par l’antenne lunévilloise France Alzheimer
Zumba party 5€ l’entrée dès 11 ans 2€ l’entrée jusqu’à 10 ans
Petite restauration sur place
Renseignements au 06 83 48 41 11Tout public
.
Gymnase 6 rue de la Barollière Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 48 41 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the lunévilloise branch of France Alzheimer
Zumba party 5? entry from 11 years old 2? entry up to 10 years old
Snacks on site
Information: 06 83 48 41 11
L’événement Zumb’Alzheimer Lunéville a été mis à jour le 2026-03-02 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS