Zumba’quatik CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay
Zumba’quatik CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay vendredi 23 janvier 2026.
Zumba’quatik
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Initiation à la zumba, avec JC ACCROFIT.
Des chorées dans l’eau pour bouger et s’amuser ! .
CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 piscines@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Zumba’quatik
L’événement Zumba’quatik Parthenay a été mis à jour le 2026-01-06 par CC Parthenay Gâtine