Zumbathon 2025 Les Ateliers des Capucins Brest dimanche 7 décembre 2025.

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Envie de bouger pour la bonne cause ?

Alors, pour le Téléthon, on enfile son t-shirt jaune et on file ! Ambiance festive garantie avec des instructeurs motivés, des balades animées, des activités sportives et plein de stands à découvrir !   .

