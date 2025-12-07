Zumbathon 2025 Les Ateliers des Capucins Brest

Zumbathon 2025

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Envie de bouger pour la bonne cause ?

Alors, pour le Téléthon, on enfile son t-shirt jaune et on file ! Ambiance festive garantie avec des instructeurs motivés, des balades animées, des activités sportives et plein de stands à découvrir ! .

