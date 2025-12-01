ZUSAMMEN LA GRAINERIE Balma

ZUSAMMEN

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Début : 2025-12-30 18:00:00

fin : 2025-12-31 19:15:00

2025-12-30

Assistez à un spectacle en mêlant les arts du cirque, les arts équestre et le théâtre !

Sur la piste, les restes d’un banquet témoignent d’un lendemain de fête. Le public ne s’est pourtant pas trompé d’horaire, c’est bien le quotidien de ces artistes et leurs préparatifs du grand soir qu’on l’invite à découvrir.

Cette nouvelle création d’Équinote tente de dissoudre la frontière entre l’humain et l’animal.

Une quête d’harmonie entre sept chevaux, six artistes et deux chiens qui ouvre une porte insolite sur l’univers du cirque en explorant l’intimité d’une vie de troupe.

Les soirs de spectacle, la compagnie vous accueille une heure avant et une après les représentation, sous son chapiteau d’accueil, pour profiter du bar d’une formule de petite restauration (soupe, empanadas, popcorn). 15 .

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 24 33 91

Attend a show combining circus arts, equestrian arts and theater!

