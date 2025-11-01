Zusammen cirque théâtre équestre à Wesserling Husseren-Wesserling

Le nouveau spectacle de la Cie EquiNote, présenté sur la plateforme chapiteau de la Cie dans la zone patrimoniale du Parc de Wesserling.

Sur la piste, les restes d’un banquet témoignent d’un lendemain de fête. C’est le petit matin, la journée de travail commence pour une troupe de circassien·nes et leurs animaux. Le public ne s’est pourtant pas trompé d’horaire, c’est bien le quotidien de ces artistes et leurs préparatifs du grand soir qu’on l’invite à découvrir. En mettant en scène l’envers des paillettes, Émilie Capliez ouvre une porte insolite sur l’univers du cirque et nous offre d’explorer l’intimité d’un travail d’équipe où humains et animaux créent ensemble. Entraînements, soins aux chevaux, gammes musicales, tout le labeur invisible, les doutes et les efforts, deviennent ici spectacle. Les surprises jaillissent, tandis que s’enchaînent acrobaties, voltige, mât chinois. Créateur d’égal à égal avec l’humain, c’est l’animal qui inspire les scènes, par son caractère, son langage singulier. Ici une chorégraphie naît d’un moment de jeu avec les chiens, là un morceau de musique trouve son origine dans le souffle d’un cheval au galop. Quand arrive le grand soir, la magie est prête à opérer, l’atmosphère se fait onirique… et le public est plus que jamais invité à la fête !

Réservation conseillée, via billetterie en ligne ou par téléphone. Billetterie sur place à partir de 1h avant le début de la représentation, ATTENTION PAS DE CB SUR PLACE, prévoir chèque ou espèces. .

15 rue des Fabriques Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 7 81 40 55 11 contact@cie-equinote.fr

The new show by Cie EquiNote, presented on the Cie’s big top platform in the Parc de Wesserling heritage zone.

Die neue Show der Cie EquiNote, die auf der Zeltplattform der Cie in der Zone Patrimoniale des Parc de Wesserling aufgeführt wird.

Il nuovo spettacolo della Cie EquiNote, presentato sulla grande piattaforma della Cie nella zona del patrimonio del Parc de Wesserling.

El nuevo espectáculo de la Cie EquiNote, presentado en la plataforma de la carpa de la Cie en la zona patrimonial del Parque de Wesserling.

