Zygomagique Saison Culturelle Bédée Bédée

Zygomagique Saison Culturelle Bédée Bédée samedi 4 avril 2026.

Zygomagique Saison Culturelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 16:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Dans le cadre de la saison culturelle de Bédée, LaCoustik accueille le spectacle » Zygomagique » le samedi 4 avril à 16h30.

Clément entre sur scène. Sûr de lui, un peu crâneur et pourtant extra-convivial et jovial, il sait ce qu’il fait.

Malgré tout, rien ne se passe comme prévu.

Les baguettes magiques sautent dans les airs, ne font pas la bonne taille, se cassent, son guéridon devient incontrôlable, sa radio explose et se transforme en juke-box disco/rock…

Il y a beaucoup de rires, mais aussi de la poésie, des histoires contées, de l’interaction, du romantisme…

Et c’est ainsi que Clément, avec la complicité des enfants et de son improbable régisseur DJ Tony, va essayer de rattraper le coup pour prouver à tous que c’est un vrai magicien.

Tarifs plein 10€ / réduit 8€ / gratuit pour les enfants de -12ans.

Sur réservation. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Zygomagique Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2025-09-07 par OT Montfort Communauté