Zygomatique Tactique Hent Saint-Gonnery Plougrescant

Hent Saint-Gonnery Ecole primaire Plougrescant Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-27 11:00:00

fin : 2025-07-27 11:45:00

2025-07-27

Le rire c’est l’arme qui désarme les larmes. Rencontrer des dizaines de Zigotos, jouer avec les mots et la musique, dire un poème l’air de rien, chanter et rire ensemble, c’est la Zygomatique Tactique de Pitrouille et Sivoine ! Pour les 5-10 ans et leurs parents. .

Hent Saint-Gonnery Ecole primaire Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 42 49 26

