ZZ TOP – ADIDAS ARENA Paris

ZZ TOP Début : 2026-07-15 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 8 par commande.Trio mythique et extravagant du blues rock, ZZ TOP est de retour en 2026 Mené par Billy F Gibbons, soutenu par la force rythmique de Frank Beard et, depuis quelques années, Elwood Francis à la basse, le groupe continue de redéfinir son approche sonore en offrant du rock, du blues et du boogie à leurs millions de fans dévoués. Cette nouvelle tournée sera une nouvelle fois l’occasion de rendre hommage au regretté Dusty Hill.GERARD DROUOT PRODUCTIONS – L-R-21-11645/13065

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75