ZZAJ La burlesque histoire du jazz

Allée René Coulon Saint-Cyr-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-10 20:30:00

fin : 2026-02-10 22:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Un spectacle de théâtre musical qui célèbre l’échec à travers un voyage burlesque dans l’histoire du jazz… Avec trompette, batterie, guitare, chant et loopings !

Dans un studio de radio désuet et décrépi des années 60, deux animateurs présentent une émission musicale Voyage au pays du… .

Ce jour-là, c’est le jazz qui est à l’honneur. Mais leur patron leur réserve une mauvaise surprise le public est présent pour le tournage et décidera de la poursuite de l’émission ou non.

Les deux passionnés vont tenter coûte que coûte de sauver cette émission qui est toute leur vie. De maladresses en courts-circuits, ils nous racontent le jazz, du blues au funk, en passant par le be-bop. 5 .

Allée René Coulon Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 85 58 68 culture@saint-cyr-sur-loire.com

English :

A musical theater show that celebrates failure through a burlesque journey through jazz history… With trumpet, drums, guitar, vocals and loops!

In an old-fashioned, decrepit 60s radio studio, two hosts present a musical program: Voyage au pays du?

L’événement ZZAJ La burlesque histoire du jazz Saint-Cyr-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-05 par Tours Val de Loire Tourisme