À Vannes, Michael Kenna fait apparaître le silence du monde

Du 27 novembre 2026 au 7 mars 2027, Le Kiosque de Vannes accueille Constellation, une rétrospective consacrée à Michael Kenna. Soixante tirages argentiques racontent plus de cinquante années passées à photographier ce qui demeure lorsque le bruit du monde s’est retiré : un arbre, une route, une usine, une ligne d’horizon, quelques montagnes noyées dans la brume. À l’heure où le bicentenaire de la photographie invite à regarder derrière nous, l’œuvre du photographe britannique rappelle avec une singulière évidence que photographier ne consiste pas nécessairement à saisir l’instant, mais parfois à lui résister.

Nous vivons entourés d’images qui apparaissent avant même d’avoir eu le temps d’être regardées. Michael Kenna appartient à un autre régime du visible. Depuis plus d’un demi-siècle, il parcourt la planète pour produire des photographies généralement petites, en noir et blanc, longuement composées, reprises en chambre noire et débarrassées de presque tout ce qui pourrait distraire le regard. Constellation, présentée au Kiosque de Vannes, rassemble 60 tirages argentiques issus du fonds conservé par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie et traverse les grandes géographies de son travail : le nord industriel de l’Angleterre, la France, les rivages, les paysages naturels, les brumes marines ou encore ces arbres japonais devenus l’une des signatures de son œuvre.

Il faudrait peut-être commencer par là : Michael Kenna ne photographie pas tant les paysages qu’il photographie le temps qui les traverse.

Photographier ce qui reste

Dans ses images, le monde semble avoir été abandonné quelques minutes auparavant. Des hommes l’ont habité, travaillé, traversé ; ils viennent pourtant de disparaître. Restent leurs chemins, leurs architectures, leurs machines, leurs quais, parfois quelques poteaux ou une clôture. Restent surtout la lumière et le silence.

Un arbre solitaire peut suffire. Une route surgissant de la brume. Une usine dont les cheminées deviennent presque une portée musicale. Une mer que la pose longue transforme en matière blanche. Le paysage n’est jamais documentaire au sens strict et encore moins pittoresque : il devient le lieu d’une hésitation entre ce que nous reconnaissons et ce qui nous échappe.

Michael Kenna travaille volontiers à l’aube, au crépuscule, dans la nuit ou sous un ciel couvert. Ses poses peuvent durer plusieurs heures. Le mouvement de l’eau disparaît, les nuages se déplacent, les lumières artificielles s’inscrivent lentement sur le négatif. Ce que l’œil humain n’a jamais vu exactement de cette manière finit par apparaître sur l’image.

La commissaire de l’exposition, Sabine Troncin-Denis, résume précisément ce déplacement : loin du règne de l’instantané, Kenna travaille par « évocation » et par « suggestion ». Ce qui compte n’est pas l’accumulation d’informations, mais les atmosphères, les lignes, les rythmes et les traces.

La photographie comme opération lente

Cette lenteur ne concerne pas seulement la prise de vue. Elle se poursuit dans le laboratoire.

Kenna travaille essentiellement en argentique et réalise lui-même ses tirages en chambre noire, notamment sur papier baryté. Pour lui, le négatif n’est donc pas une conclusion mais une matière première. Contrastes, densités, flous et valeurs de gris sont retravaillés jusqu’à ce que l’image s’éloigne parfois considérablement de la scène enregistrée. La photographie devient ainsi une seconde écriture du réel.

Ce détail technique est essentiel pour comprendre la force de son œuvre. Kenna ne prétend pas reproduire fidèlement ce qui se trouvait devant son appareil. Il cherche ce qui pouvait s’y cacher. D’où cette impression étrange devant ses photographies : elles paraissent simultanément extrêmement précises et totalement irréelles. Elles montrent des lieux existants et pourtant nous semblent provenir d’un souvenir dont nous aurions oublié l’origine.

À l’époque du smartphone, du défilement et de l’image produite, publiée puis remplacée en quelques secondes, cette pratique possède quelque chose de presque anachronique. Non par nostalgie. Kenna ne photographie pas pour restaurer un supposé âge d’or de l’argentique. Il montre plutôt que le temps consacré à fabriquer une image modifie la manière dont cette image nous apprend à regarder.

De l’Angleterre ouvrière aux arbres du Japon

Cette attention particulière au paysage plonge aussi ses racines dans une histoire personnelle. Michael Kenna naît en 1953 à Widnes, cité industrielle du nord-ouest de l’Angleterre, dans une famille ouvrière catholique. Il passe sept années au petit séminaire et envisage un temps la prêtrise avant de choisir l’art. Après la Banbury School of Art puis le London College of Printing, dont il sort diplômé en 1976, il part l’année suivante aux États-Unis. À San Francisco, sa rencontre avec la photographe Ruth Bernhard, auprès de laquelle il travaille pendant près d’une décennie comme assistant et tireur, façonne profondément son exigence en chambre noire.

La dimension presque spirituelle de ses paysages ne suppose pourtant aucune iconographie religieuse. Elle apparaît dans le vide, l’attente et l’économie des formes.

Au fil des décennies, Kenna voyage. Beaucoup. Chine, Japon, Italie, France, États-Unis, Angleterre : son travail s’étend désormais sur des dizaines de pays. Mais ses photographies ne sont jamais des cartes postales ramenées de lieux lointains. Les particularités géographiques s’effacent suffisamment pour laisser émerger une sorte de vocabulaire universel : l’arbre, l’eau, la montagne, le bâtiment, la neige, la route.

Le parcours de l’exposition donne à voir cette géographie mentale : les montagnes de Huangshan, photographiées en Chine en 2010 ; Ponti di Spagna, réalisé en Italie en 2018 ; le presque calligraphique Kussharo Lake Tree, Study 1, photographié à Hokkaido en 2002. Il comprend également Hommage to HCB, réalisé en Bretagne en 1993 : une route s’enfonce entre des arbres qui se dissolvent progressivement dans le brouillard. Partout, Kenna semble poser la même question : combien faut-il retirer au monde pour commencer véritablement à le voir ?

De gauche à droite : Huangshan Mountains, Study 42, Anhui, China. 2010 / Ponti di Spagna, Bondeno, Ferrara, Italy. 2018 / Kussharo Lake Tree, Study 1, Kotan, Hokkaido, Japan. 2002. © Donation Michael Kenna, ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

Une œuvre désormais inscrite dans le patrimoine français

L’exposition vannetaise possède aussi une dimension patrimoniale particulière. En 2022, Michael Kenna a fait à l’État français une donation considérable réunissant ses tirages originaux réalisés dans 43 pays, mais également ses négatifs, ses numérisations et ses archives. Cet ensemble est aujourd’hui conservé par la Médiathèque du patrimoine et de la photographie, au fort de Saint-Cyr. Constellation est réalisée en partenariat avec cette institution.

Le choix du mot Constellation devient alors particulièrement juste. Une rétrospective pourrait laisser imaginer un récit linéaire, une carrière déroulée depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Ici, les images semblent davantage fonctionner comme des astres séparés dont les rapprochements dessinent progressivement une figure.

Un arbre japonais répond à une montagne chinoise. Une jetée anglaise répond à un paysage français. Une architecture industrielle finit par ressembler à un organisme vivant tandis qu’une forêt devient presque une architecture. Le visiteur relie les points.

Le petit format contre le spectaculaire

Une autre caractéristique de Michael Kenna mérite enfin d’être soulignée : le refus du gigantisme. À une époque où la photographie contemporaine occupe volontiers des murs entiers, ses tirages conservent souvent des dimensions modestes. Sabine Troncin-Denis rappelle qu’il a choisi « le format le plus difficile, le petit format ». Cette contrainte transforme la relation à l’œuvre. On ne reçoit pas un Kenna à plusieurs mètres de distance. Il faut s’en approcher. Regarder les gris. Laisser l’œil entrer dans les ombres. Examiner une ligne presque effacée au bord de l’image. Le spectaculaire oblige le spectateur à reculer. Michael Kenna lui demande d’avancer.

C’est peut-être là que Constellation trouve toute sa pertinence dans le cadre du bicentenaire de la photographie. Deux cents ans après les premières expériences photographiques, alors que les images sont désormais produites et diffusées à une échelle sans précédent, l’un des grands photographes contemporains continue de travailler avec de la lumière, du papier, de la chimie, de l’attente et beaucoup de silence. Il ne tente pas de photographier davantage. Il attend simplement assez longtemps pour que le monde commence à apparaître.

Informations pratiques

Michael Kenna – Constellation

Du 27 novembre 2026 au 7 mars 2027

Le Kiosque, esplanade Simone-Veil, rive droite du port, 56000 Vannes

Entrée gratuite

Ouvert tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Fermé le mardi matin.

Vernissage vendredi 4 décembre 2026 à 18 h en présence de Michael Kenna, suivi d’une séance de signature du catalogue de l’exposition de 19 h à 20 h.

L’exposition est accompagnée de la diffusion du film Michael Kenna à l’œuvre. Le terrain et la chambre noire, réalisé par Richard Bonnet, sur une musique de Christophe Martel.