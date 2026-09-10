Foire Expo de Saint-Brieuc : le commerce local à l’épreuve des nouveaux consommateurs

Du 12 au 20 septembre 2026, la Foire Expo des Côtes-d’Armor revient à Brézillet pour sa 78e édition. Autour de 200 exposants et plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus pendant neuf jours et deux week-ends. Derrière les carnavals, les cuisines équipées, les camping-cars et les stands gastronomiques se joue cependant quelque chose de plus intéressant : la capacité du commerce physique à provoquer encore l’achat au moment où les ménages arbitrent davantage leurs dépenses et où Internet a profondément modifié la relation entre vendeurs et consommateurs.

Il serait facile de raconter une nouvelle fois la Foire Expo des Côtes-d’Armor par son programme : habitat, ameublement, automobile, gastronomie, jardin, tourisme, loisirs, véhicules aménagés, animations et, cette année, une spectaculaire plongée dans les carnavals du monde. Tout cela existe. Mais ce n’est probablement pas ce qui rend l’édition 2026 intéressante.

Lorsque les portes de Brézillet ouvriront samedi 12 septembre, la Foire Expo entamera sa 78e édition. Pascal Jourand, directeur de Saint-Brieuc Expo Congrès, estime que l’événement accueille habituellement entre 42 000 et 45 000 visiteurs. Le chiffre demeure considérable à l’échelle d’une agglomération de quelque 150 000 habitants. Il raconte pourtant aussi un changement d’époque.

En 2024, Pascal Jourand rappelait qu’il fut un temps où la Foire Expo attirait jusqu’à 90 000 visiteurs venus de l’ensemble du département. En 2023, ils avaient été près de 45 000. L’organisateur identifiait alors trois transformations : la multiplication des manifestations commerciales, le développement du commerce en ligne et les effets durables de la crise sanitaire. Surtout, il reconnaissait que la foire ne pouvait plus fonctionner comme une simple juxtaposition de stands et devait recréer de la circulation, de l’animation et du spectacle. C’est précisément à cet endroit que commence le véritable sujet de la Foire Expo 2026.

vendre lorsque le consommateur hésite davantage

La manifestation arrive dans une conjoncture qui n’est pas anodine. Le baromètre publié en juillet par la CCI Bretagne, la Chambre de métiers et de l’artisanat et la Chambre d’agriculture constate au premier semestre 2026 une nouvelle dégradation de la situation économique régionale. Chiffre d’affaires, investissements et effectifs sont orientés à la baisse. Dans le commerce et les services, les entreprises interrogées désignent notamment la diminution de la demande ou de la consommation comme leur principale difficulté. Les perspectives d’investissement demeurent elles aussi dégradées pour le second semestre.

Il faut évidemment manier ce baromètre avec précaution : il concerne l’ensemble de la Bretagne et ne mesure pas spécifiquement la consommation des ménages costarmoricains. Il fournit néanmoins le contexte dans lequel vont travailler les exposants de Saint-Brieuc.

Or une bonne partie de ce que propose la Foire Expo appartient précisément à la catégorie des dépenses que l’on peut différer : rénovation du logement, ameublement, cuisine, salle de bains, jardin, automobile, camping-car ou fourgon aménagé. Le site officiel annonce ainsi des espaces consacrés à l’amélioration de l’habitat, à l’ameublement, à l’auto-moto, aux cuisines et bains, au bricolage, au jardin, à l’immobilier et aux véhicules de loisirs.

Lorsqu’un ménage devient plus prudent, il ne cesse pas nécessairement de consommer. Il hiérarchise. La cuisine peut attendre un an. La terrasse quelques mois. La voiture peut parcourir encore 20 000 kilomètres. Le projet de camping-car peut être repoussé. La Foire Expo devient ainsi, sans constituer évidemment un indicateur économique scientifique, un observatoire très concret du passage du désir au paiement. Des allées pleines ne signifient pas nécessairement des carnets de commandes remplis.

le chiffre qui compte vraiment : combien de visiteurs deviennent clients ?

C’est peut-être le point le plus important pour comprendre économiquement l’événement. En 2024, Ouest-France avait interrogé plusieurs entreprises présentes à Brézillet. Certaines estimaient pouvoir réaliser jusqu’à 30 % de leur chiffre d’affaires annuel pendant la période de la foire. Il ne s’agit pas d’une moyenne et le chiffre ne saurait être appliqué aux quelque 200 exposants, mais il donne une idée de l’importance que peut encore représenter l’événement pour certaines enseignes.

Joël Prioul, de l’entreprise briochine Maréchal & Brilleaud, posait surtout à cette occasion le bon indicateur : non pas seulement la fréquentation mais le taux de transformation, c’est-à-dire la proportion de visiteurs venus se renseigner qui deviennent effectivement des clients. C’est ce chiffre-là que l’on aimerait connaître au terme de l’édition 2026.

Car une foire peut attirer 45 000 personnes et générer relativement peu de commandes. Elle peut également accueillir un public moins nombreux mais constitué de ménages engagés dans des projets de rénovation, d’aménagement ou d’achat automobile qui signeront des devis plusieurs semaines après leur visite. Le compteur installé à l’entrée ne mesure donc qu’une partie de la réussite.

pourquoi payer un stand quand Google permet de tout comparer ?

La question résume le défi auquel sont confrontées toutes les grandes foires généralistes. Pourquoi une entreprise accepterait-elle encore de payer un emplacement, de construire un stand, d’y immobiliser des salariés pendant neuf jours et de supporter des coûts logistiques alors qu’elle peut acheter de la publicité ciblée sur Internet toute l’année ?

Saint-Brieuc Expo Congrès répond assez clairement dans son argumentaire destiné aux exposants : présenter ses produits, accroître sa notoriété, rencontrer de nouveaux clients, vendre, tester les réactions du public et nouer des contacts professionnels. Le parc offre jusqu’à 54 000 m² d’exposition.

Mais la véritable réponse se situe probablement ailleurs : dans la possibilité de réduire l’incertitude par la rencontre physique. On peut acheter un livre ou un câble USB en trois clics. La logique devient différente lorsqu’il s’agit d’une cuisine à plusieurs milliers d’euros, d’une rénovation énergétique, d’une voiture ou d’un camping-car. Il faut souvent toucher un matériau, ouvrir un meuble, s’asseoir dans un véhicule, comprendre un devis, vérifier les garanties et savoir à qui l’on aura affaire si quelque chose se passe mal.

Internet excelle dans la comparaison des prix et l’abondance de l’offre. Il crée aussi une profusion d’informations dans laquelle il devient parfois difficile de distinguer un professionnel fiable d’un intermédiaire, un vrai prix d’un prix d’appel ou une recommandation d’un contenu sponsorisé. La vieille relation commerciale de face-à-face conserve donc un avantage inattendu : elle donne un visage au vendeur.

Pour une PME ou un artisan local qui ne dispose pas des budgets numériques d’une grande enseigne nationale, rencontrer en quelques jours plusieurs milliers de clients potentiels peut également conserver une efficacité difficile à obtenir autrement.

les foires n’ont pas disparu : elles se sont transformées

Le phénomène dépasse largement Saint-Brieuc. Les Foires de France labellisées par la profession ont encore réuni en 2025 3,2 millions de visiteurs, près de 12 000 exposants et généré 523 millions d’euros, selon UNIMEV, l’Union française des métiers de l’événement.

La foire commerciale n’est donc pas morte. En revanche, elle ne peut plus se contenter d’être ce qu’elle était. Et c’est ici que les carnavals de Saint-Brieuc deviennent économiquement intéressants.

1 200 m² de carnaval pour faire venir des consommateurs

L’édition 2026 consacre 1 200 m² aux « Carnavals du monde » : 600 m² d’exposition immersive et 600 m² de village d’animations. Venise, Rio de Janeiro, Binche, Cologne, la Nouvelle-Orléans, les Antilles, la Thaïlande et plusieurs carnavals français seront évoqués à travers costumes, masques, décors, sons, vidéos, artisans et chars.

On pourrait considérer cette scénographie comme un simple supplément festif. Ce serait manquer sa fonction. Le spectacle est devenu une composante du modèle économique de la foire.

Autrefois, on venait principalement voir les exposants et l’animation agrémentait la visite. Aujourd’hui, la logique tend à s’inverser : il faut parfois commencer par produire un événement suffisamment attractif pour faire venir un public qui circulera ensuite devant les stands.

Concerts, déambulations, jeux, thé dansant, Village des sports, exposition immersive, restauration, spectacle humoristique et soirée nocturne contribuent ainsi à augmenter le temps passé sur place et à multiplier les motifs de déplacement. Le samedi 19 septembre, l’espace consacré aux carnavals restera même ouvert de 20 h à minuit pour une « Carnavals by Night », gratuite, avec DJ, musique et parades.

La plume de Rio aide ainsi indirectement à vendre une véranda costarmoricaine. Commercialement, le rapprochement est moins absurde qu’il n’en a l’air.

neuf jours parce que six ne suffisaient plus aux exposants

Le calendrier lui-même raconte cette recherche d’efficacité. En 2024, la manifestation n’avait duré que six jours. En 2025, elle est revenue à un format de neuf jours couvrant deux week-ends. Pascal Jourand expliquait alors que plusieurs exposants avaient réclamé ce retour au grand format parce qu’ils avaient besoin de deux week-ends pour développer leur activité. L’édition 2026 reprend exactement cette formule.

L’équation est subtile. Une journée supplémentaire augmente le coût de présence pour l’entreprise : personnel, restauration, hébergement éventuel, transport, immobilisation du matériel. Mais deux week-ends augmentent aussi considérablement le nombre de ménages disponibles pour venir.

La réussite dépend donc d’un arbitrage très classique : le chiffre d’affaires supplémentaire généré par la durée doit être supérieur au coût de cette durée. Derrière le caractère populaire de la manifestation se cache ainsi une mécanique commerciale assez rigoureuse.

une foire qui doit continuer à attirer bien au-delà de Saint-Brieuc

Autre indice intéressant : six jours avant son ouverture, la foire a envoyé son carnaval sur les routes. Dimanche 6 septembre, environ 50 artistes ont parcouru près de 130 kilomètres et traversé dix communes : Erquy, Pléneuf-Val-André, Yffiniac, Plédran, Quintin, Châtelaudren, Saint-Quay-Portrieux, Binic, Plérin et Saint-Brieuc.

La foule a été au rendez-vous selon Le Télégramme. Mais derrière l’opération festive apparaît aussi une logique territoriale évidente. La manifestation n’est pas la Foire Expo de la seule ville de Saint-Brieuc. Elle revendique les Côtes-d’Armor.

Sa viabilité repose donc largement sur sa capacité à faire converger vers Brézillet un public provenant d’un bassin beaucoup plus vaste que la commune centre. Pendant neuf jours, des entreprises réparties sur le territoire et des consommateurs qui ne se seraient jamais rencontrés autrement se retrouvent au même endroit.

C’est l’une des fonctions économiques les plus intéressantes d’une foire départementale : concentrer temporairement un marché local qui demeure le reste de l’année dispersé géographiquement.

quand la foire devient également une place publique

Cette logique commerciale n’explique cependant plus tout. Le Village des sports, organisé avec le Comité départemental olympique et sportif des Côtes-d’Armor, proposera plus de vingt disciplines en initiation ou démonstration.

Saint-Brieuc Armor Agglomération occupera quant à elle un stand consacré à la prévention et à la valorisation des déchets. Les visiteurs pourront même monter dans une benne à ordures ménagères, rencontrer les agents de collecte, comprendre le fonctionnement du service ou demander un composteur.

Le voisinage d’un camping-car modèle 2027, d’une association sportive, d’un cuisiniste, d’un restaurant et d’un camion-poubelle peut sembler relever de l’inventaire à la Prévert. Il dit pourtant quelque chose de l’évolution des foires.

La frontière entre marché commercial, événement populaire, vitrine associative et espace de communication des collectivités s’est progressivement estompée. Et cette hybridation constitue peut-être leur meilleure protection contre le déclin.

Une manifestation exclusivement commerciale entrerait frontalement en concurrence avec les zones commerciales et Internet. Une manifestation exclusivement festive perdrait le financement apporté par les exposants. La Foire Expo subsiste précisément parce qu’elle occupe l’espace intermédiaire.

la fréquentation ne dira pas tout

Dimanche 20 septembre au soir, un chiffre circulera probablement avant tous les autres : celui du nombre de visiteurs. Il aura son importance. Mais il ne suffira pas.

Pour comprendre réellement l’utilité économique de la Foire Expo, il faudrait aussi connaître la proportion d’exposants costarmoricains, le nombre de primo-exposants, le taux d’entreprises qui reviennent d’une année sur l’autre, le volume de devis établis, le nombre de commandes passées sur place et celles conclues dans les semaines suivantes.

Aucune de ces données n’a vocation à être publiée entreprise par entreprise. Mais leur agrégation permettrait de mesurer ce que représente réellement une manifestation de cette ampleur pour l’économie locale.

Car la question posée par cette 78e édition est finalement moins nostalgique qu’il n’y paraît. Il ne s’agit pas de savoir si la grande foire départementale appartient au passé. Elle y appartient nécessairement par son histoire. Il s’agit de savoir quelle fonction elle peut encore exercer dans l’économie du XXIe siècle.

Et dans un commerce gouverné par les moteurs de recherche, les marketplaces, les avis en ligne, le ciblage publicitaire et bientôt les assistants d’achat alimentés par l’intelligence artificielle, son principal avantage pourrait paradoxalement être le plus ancien de tous : réunir au même endroit des gens qui vendent et des gens qui pourraient acheter, puis les laisser discuter sans écran entre eux.

informations pratiques

La Foire Expo des Côtes-d’Armor se déroule du samedi 12 au dimanche 20 septembre 2026 au Parc des expositions de Brézillet, à Saint-Brieuc. Ouverture de 10 h à 19 h ; le Village des sports ferme à 18 h et le hall 1 à 20 h. Tarif : 5 €. L’entrée est gratuite pour les moins de 18 ans et, sur justificatif, pour les personnes à mobilité réduite. Elle est également gratuite pour tous samedi 12 septembre jusqu’à midi, pour les femmes mardi 15 et pour les plus de 65 ans jeudi 17.

Le Festival Armor de Rire est programmé vendredi 18 septembre à 20 h 30, salle Hermione, au tarif de 20 €. La soirée Carnavals by Night se déroulera gratuitement samedi 19 septembre de 20 h à minuit dans le hall 2.

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