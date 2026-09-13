Libres en littératures : l’engagement politique menace-t-il de devenir une norme littéraire ?

Du 14 octobre au 28 novembre 2026, la 16e édition de Libres en littératures réunit auteurs, journalistes, chercheurs et éditeurs autour du militantisme et de l’engagement. Antifascisme, féminisme, luttes sociales, décolonialité, critique du travail ou épuisement militant traversent une programmation située très nettement à gauche. Mais derrière cette (auto-)cohérence politique surgit une question plus ancienne et plus délicate : que gagne la littérature lorsqu’on lui demande de s’engager — et que risque-t-elle d’y perdre ?

« Regards sur le militantisme et l’engagement » : l’intitulé de cette seizième édition de Libres en littératures annonce clairement son objet. La Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne programme dix-huit rencontres avec des auteurs et autrices et convie exceptionnellement trois maisons d’édition. Luttes, Histoire, mémoires, sociétés contemporaines, formes d’engagement et transmission constituent le fil directeur d’un ensemble qui revendique parallèlement l’indépendance et la diversité éditoriales.

Sur le papier, l’intention pourrait presque inquiéter par sa familiarité. La France entretient depuis longtemps une relation particulière avec la figure de l’intellectuel engagé et avec l’idée que l’écrivain devrait prendre position dans la cité. De Zola à Sartre, de Beauvoir à Bourdieu, la question a produit suffisamment de livres, de controverses et de sujets de dissertation pour que l’on puisse craindre une nouvelle variation sur un thème désormais patrimonial.

une programmation politiquement située

Commençons par ce qui est manifeste : cette programmation n’est pas politiquement neutre et ne prétend guère l’être. La fabrique, Libertalia, Nicolas Framont, Juliette Rousseau, Louisa Yousfi, Ludivine Bantigny, Hélène Balazard ou Léa Chamboncel inscrivent l’ensemble dans différentes traditions de gauche critique, féministe, antifasciste, anticapitaliste ou décoloniale.

La fabrique est présentée comme l’une des maisons importantes de la pensée de gauche française ; son catalogue compte notamment Jacques Rancière, Françoise Vergès, Walter Benjamin et de nombreux ouvrages consacrés au conflit israélo-palestinien. Les rencontres avec son coéditeur Jean Morisot doivent aborder l’indépendance éditoriale, la liberté d’expression et la production critique. Libertalia revendique de son côté une histoire libertaire, antifasciste et anticapitaliste et conçoit explicitement l’édition comme une forme d’éducation populaire et d’intervention dans l’espace public.

Nicolas Framont réinvestit frontalement la lutte des classes et la critique de la domination du travail ; Juliette Rousseau articule féminisme, écologie et pratiques collectives ; Louisa Yousfi travaille les héritages coloniaux et les assignations identitaires ; Ludivine Bantigny revient sur le Front populaire ; Hélène Balazard étudie l’engagement associatif ; Léa Chamboncel interroge les formes contemporaines du féminisme politique et du militantisme.

C’est moins une limite de légitimité qu’une limite de champ. Une manifestation culturelle n’a évidemment aucune obligation de constituer un parlement miniature de toutes les sensibilités politiques. Elle peut assumer une orientation. Mais son intitulé généralise davantage que son programme : on y explore surtout les différentes manières dont les gauches contemporaines pensent l’émancipation, leurs pratiques et leurs propres contradictions, beaucoup moins l’engagement politique envisagé dans toute sa diversité.

Conservatisme, libéralisme politique, souverainisme, engagements religieux ou écologie réformiste sont pratiquement absents du paysage proposé. « Regards sur le militantisme et l’engagement » aurait presque pu s’intituler : « Comment les gauches contemporaines pensent-elles encore l’émancipation ? » Ce constat, toutefois, n’est pas le point le plus intéressant.

de Sartre à Instagram : l’engagement a changé de régime

Car Libres en littératures ne réunit pas seulement des militants venus exposer leurs convictions. Plusieurs ouvrages interrogent les contradictions, les fatigues et parfois les impasses du militantisme lui-même.

Juliette Rousseau, qui ouvrira la manifestation le 14 octobre à Pleudihen-sur-Rance avant de passer par Plélan-le-Grand, Batz-sur-Mer et Bangor, travaille dans Lutter ensemble sur les conditions qui permettent réellement à un collectif de durer. Les luttes sont aussi affaire de corps, de langage, de relations et d’attention portée aux personnes qui composent les groupes militants.

Hélène Balazard va plus directement encore au cœur de cette fragilité avec Burn-out militant. Comment s’engager sans se cramer, coécrit avec Simon Cottin-Marx. À partir de recherches en sciences sociales, d’enquêtes et d’expériences militantes, l’ouvrage examine l’épuisement bénévole, l’organisation interne des collectifs et les conditions permettant de continuer à agir sans sacrifier celles et ceux qui agissent.

Léa Chamboncel aborde un déplacement plus contemporain encore. Dans À qui profite les luttes ?, elle revient sur les mécanismes de personnification et de spectacularisation du militantisme à l’âge des réseaux sociaux. Une cause doit désormais être incarnée, visible, commentée, mesurée. Celui ou celle qui milite peut progressivement devenir le représentant médiatique de sa propre lutte, au risque que la visibilité personnelle finisse par absorber le collectif qu’elle devait servir.

Le modèle sartrien n’a évidemment pas disparu et la personnalisation des causes n’est pas née avec Instagram. Mais il cohabite désormais avec un autre régime de visibilité. L’engagement n’est plus seulement une prise de parole rendue audible par une autorité intellectuelle préexistante ; il tend à devenir une présence continue, mesurable, commentée et mise en concurrence dans l’espace numérique.

L’intellectuel engagé du XXe siècle pouvait publier un texte, signer une pétition, intervenir dans la presse ou descendre dans la rue. Aujourd’hui, le militant est parfois sommé de produire sans interruption les signes de son propre engagement, de répondre immédiatement, d’occuper l’espace et de transformer jusqu’à son identité personnelle en vecteur politique.

La question n’est donc plus seulement : « Pour quoi lutter ? » Elle devient : « Que devient une lutte lorsqu’elle doit constamment se rendre visible pour continuer d’exister ? »

C’est là que Libres en littératures devient plus intéressant qu’une nouvelle déclinaison de l’intellectuel engagé. Sa programmation fait apparaître plusieurs tensions propres au militantisme contemporain : épuisement des individus, fragilité des collectifs, personnalisation des causes, concurrence des indignations, accélération permanente de la parole politique.

A ce titre, la programmation aurait sans doute gagné en puissance critique à confronter ces cultures militantes à d’autres formes contemporaines d’engagement. Non pour fabriquer artificiellement un équilibre entre sensibilités politiques, encore moins pour mettre toutes les idéologies sur le même plan, mais parce qu’on comprend mieux le militantisme lorsqu’on observe ce qui rapproche aussi des adversaires : production d’un récit commun, sentiment d’appartenance, discipline collective, besoin d’incarnation, usage des réseaux sociaux, fatigue et parfois enfermement dans l’entre-soi. À défaut, « Regards sur le militantisme et l’engagement » ressemble moins à une enquête générale sur le militantisme qu’à une exploration, riche mais largement endogène, des manières dont les gauches contemporaines pensent leurs propres engagements.

quand l’engagement devient-il une norme littéraire ?

Reste alors le cœur de la question : le statut du livre lui-même. Le titre même de Libres en littératures mérite ici d’être interrogé. La manifestation entend manifestement la littérature dans un sens large qui englobe fiction, essais, enquête journalistique, sciences humaines et écriture politique. Or ces formes n’obéissent pas aux mêmes exigences. Qu’un essai défende une thèse n’a rien de problématique : c’est souvent sa raison d’être. Qu’une enquête journalistique cherche à établir des faits et à soutenir une démonstration n’est pas davantage une faiblesse esthétique.

Il serait donc absurde de reprocher à Nicolas Framont d’argumenter, à Hélène Balazard d’analyser ou à Sophie Tardy-Joubert d’enquêter.

La question devient plus délicate lorsque l’engagement tend à fonctionner non plus seulement comme le sujet d’un ouvrage, mais comme un principe implicite de sélection, de visibilité ou de légitimation de l’œuvre littéraire elle-même.

La Fédération revendique explicitement l’indépendance et la diversité éditoriales. Pourtant, dans plusieurs notices du programme, les ouvrages sont principalement présentés à travers les causes qu’ils interrogent, les combats qu’ils portent ou les débats politiques qu’ils permettent d’ouvrir. La langue, le dispositif narratif, l’ambiguïté, l’invention formelle ou la singularité esthétique apparaissent moins systématiquement.

Cela ne signifie nullement que la Fédération réduise la valeur d’un livre à son engagement. Son programme ne permet pas de l’affirmer. Mais sa manière de présenter les œuvres fait apparaître une question plus générale du champ culturel contemporain : la valeur politique d’un texte peut-elle devenir plus immédiatement lisible — et donc plus facilement valorisable — que son trouble esthétique ?

D’où cette question : à partir de quand l’engagement cesse-t-il d’être une possibilité de la littérature pour devenir un critère implicite de sa valeur ?

Une œuvre politiquement engagée peut évidemment être une œuvre majeure. Sa puissance proprement littéraire apparaît notamment lorsque sa forme produit davantage que son programme politique, lorsqu’elle déplace celui qui la lit au lieu de simplement confirmer ce qu’il pense déjà. La littérature ne doit-elle pas conserver la possibilité de contredire jusqu’aux convictions de celui qui l’écrit, de produire de l’ambiguïté là où l’idéologie réclame de la cohérence, d’explorer des contradictions et parfois d’aboutir ailleurs que là où son auteur pensait arriver ?

Louisa Yousfi offre ici un cas particulièrement intéressant. La grande méthode, publié par La fabrique en 2026, est présenté dans le programme comme une œuvre de fiction hybride née d’une histoire familiale : le voyage en Algérie pour enterrer le père devient déplacement géographique, historique, spirituel et métaphysique. L’héritage colonial intervient dans le récit mais ne semble pas constituer une simple thèse que l’œuvre serait chargée d’illustrer.

La véritable ligne de partage ne passe peut-être donc pas entre littérature engagée et littérature dégagée, mais entre une œuvre dans laquelle le politique devient matière de forme et une œuvre dont la forme ne fait plus qu’illustrer une position politique préexistante.

Dans le premier cas, une expérience politique traverse une langue, une construction, un imaginaire et produit quelque chose que le discours militant seul ne pouvait pas produire. Dans le second, le livre risque de devenir support développé d’une position déjà constituée : livre-signe, livre-identification, parfois presque certificat culturel d’appartenance.

Le danger n’est d’ailleurs nullement propre à la gauche. Toute communauté idéologique peut finir par produire les œuvres dont elle sait à l’avance ce qu’elles doivent dire. Dès lors, le lecteur ne cherche plus nécessairement à rencontrer quelque chose qu’il ne connaît pas encore ; il choisit un livre comme il choisirait parfois un journal, une émission ou un compte sur un réseau social, afin de retrouver sous une forme plus élaborée les catégories avec lesquelles il interprète déjà le monde.

La littérature perd alors l’une de ses fonctions les plus troublantes : nous faire éprouver ce que nous ne savons pas encore penser.

le café-librairie comme possibilité de contradiction

C’est pourtant ici que Libres en littératures ouvre peut-être sa meilleure possibilité de réponse à cette critique.

Car le projet ne se résume pas aux ouvrages sélectionnés. Il repose également sur un dispositif : faire circuler auteurs, éditeurs, journalistes et chercheurs au sein d’un réseau de cafés-librairies répartis en Bretagne et au-delà.

Du 14 octobre au 28 novembre, les rencontres se dérouleront notamment à Pleudihen-sur-Rance, Plélan-le-Grand, Mellionnec, Binic-Étables-sur-Mer, Pont-Croix, Tréguier, Pénestin, Pont-Aven, Plougastel-Daoulas, Bruz, Port-Louis, Morlaix, Douarnenez ou Guilvinec. Elles sont gratuites et les réservations conseillées auprès des cafés-librairies participants.

Ce maillage territorial n’est pas seulement pratique. Il constitue une politique culturelle en acte. Des commerces culturels et lieux de sociabilité installés dans des petites villes et des bourgs deviennent temporairement des espaces de discussion publique. Le livre n’y est plus seulement produit, vendu ou recommandé : il est mis en circulation dans une communauté de lecteurs qui peut l’interroger, le discuter et éventuellement le contester.

La Fédération définit d’ailleurs elle-même Libres en littératures comme un « théâtre de rencontres littéraires ouvert et participatif ». L’expression dit quelque chose d’essentiel : le projet ne consiste pas uniquement à présenter des œuvres mais à recréer autour d’elles une conversation. Le dispositif ne suffit cependant pas, ipso facto, à produire de la contradiction. Un lieu ouvert peut parfaitement devenir un espace d’entre-soi si les œuvres, les intervenants et les publics mobilisés partagent essentiellement les mêmes prémisses. Le café-librairie en crée la possibilité : celle d’une parole moins verticale, exposée à des lecteurs susceptibles de questionner l’auteur et de déplacer la discussion au-delà du cadre prévu.

C’est peut-être précisément dans cette conversation que peut être dépassée la tentation normative de l’engagement. Une rencontre reste, en principe, un espace où un livre n’est pas réduit à son étiquette politique, où une thèse peut être contredite et où l’œuvre peut rencontrer des lecteurs qui n’en partagent pas toutes les prémisses.

La question n’est donc peut-être plus de demander à la littérature si elle doit ou non être engagée. Certaines œuvres le sont, d’autres ne le sont pas, et elles n’ont pas à justifier cette différence. L’enjeu est ailleurs : une littérature qui choisit de porter une cause conserve-t-elle le droit de déplaire à ceux qui la partagent, de produire de l’ambiguïté plutôt que des certitudes, de contredire son propre camp et de déplacer les frontières du pensable plutôt que d’illustrer les opinions de son époque ?

À cette condition, l’engagement n’est plus une norme assignée au livre. Il peut redevenir l’une de ses puissances.